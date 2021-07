Motomondiale: Crutchlow al posto di Morbidelli nei prossimi 3 Gp (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Petronas Yamaha si affiderà al pilota inglese in Austria e Silverstone ROMA - Slitta il rientro di Franco Morbidelli e la Petronas Yamaha corre ai ripari, ingaggiando Cal Crutchlow. Il pilota ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Petronas Yamaha si affiderà al pilota inglese in Austria e Silverstone ROMA - Slitta il rientro di Francoe la Petronas Yamaha corre ai ripari, ingaggiando Cal. Il pilota ...

Advertising

motosprint : #MotoGP: Cal #Crutchlow al posto di Franco #Morbidelli in #Petronas - dianatamantini : MOTOGP - Ufficializzato Cal Crutchlow come sostituto di Franco Morbidelli. Il tester Yamaha disputerà il doppio GP… - corsedimoto : MOTOGP - Ufficializzato Cal #Crutchlow come sostituto di Franco #Morbidelli. Il tester #Yamaha disputerà il doppio… - corsedimoto : MOTOGP - La #MotoGP ripartirà dal 6 all'8 agosto in #Austria. In pista rivedremo due vecchie icone: Cal #Crutchlow… -