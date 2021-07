Morbidelli: l’ok di Razali lo avvicina a Yamaha (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nulla osta dei vertici di Petronas a Morbidelli per trattare con la Yamaha ufficiale. Il posto lasciato vacante da Vinales potrebbe seriamente essere colmato dal pilota Italo-brasiliano. Ora la palla passa a Yamaha e VR46 per le trattative di rito. Razali: “Abbiamo dato il via libera a Morbidelli e Yamaha” Dopo la separazione consensuale con un anno di anticipo rispetto al contratto tra Yamaha e Maverick Vinales è rimasto vacante un posto nel team ufficiale. Uno dei team più appetibili del lotto, forse il migliore insieme a Ducati visto fino ad ora. Con tanti piloti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nulla osta dei vertici di Petronas aper trattare con laufficiale. Il posto lasciato vacante da Vinales potrebbe seriamente essere colmato dal pilota Italo-brasiliano. Ora la palla passa ae VR46 per le trattative di rito.: “Abbiamo dato il via libera a” Dopo la separazione consensuale con un anno di anticipo rispetto al contratto trae Maverick Vinales è rimasto vacante un posto nel team ufficiale. Uno dei team più appetibili del lotto, forse il migliore insieme a Ducati visto fino ad ora. Con tanti piloti ...

