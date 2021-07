Milano, Bernardo a TgCom24: 'Centrodestra solido, mi sento appoggiato' (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ha detto il candidato sindaco di Milano per il Centrodestra, Luca Bernardo, a TgCom24. 'C'è tanto da fare, ma la cosa più bella è metterci il cuore come l'ho messo durante il Covid' ha aggiunto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ha detto il candidato sindaco diper il, Luca, a. 'C'è tanto da fare, ma la cosa più bella è metterci il cuore come l'ho messo durante il Covid' ha aggiunto il ...

