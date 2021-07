Meteo 28 luglio: arriva il caldo più forte dell’estate 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meteo oggi, 28 luglio, prevede un innalzamento delle temperature che si interromperanno nel periodo di ferragosto. Ecco le zone più colpite. A partire da oggi, 29 luglio, arriverà nella penisola italiana l’ondata di caldo più forte dell’estate 2021. La causa principale che scatenerà giorni di afa intensa è l’anticiclone africano che col passare dei giorni risulterà sempre più invasivo. Alcune infiltrazioni di aria più instabile colpiranno ancora le zone settentrionali, ma nel weekend anche le regioni del Nord potranno godere finalmente della bella ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021)oggi, 28, prevede un innalzamento delle temperature che si interromperanno nel periodo di ferragosto. Ecco le zone più colpite. A partire da oggi, 29, arriverà nella penisola italiana l’ondata dipiù. La causa principale che scatenerà giorni di afa intensa è l’anticiclone africano che col passare dei giorni risulterà sempre più invasivo. Alcune infiltrazioni di aria più instabile colpiranno ancora le zone settentrionali, ma nel weekend anche le regioni del Nord potranno godere finalmente della bella ...

