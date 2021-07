Maltempo, raffiche di vento oltre i 100 km/h: la conta dei danni (Di mercoledì 28 luglio 2021) ...//www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50553,46103 che contiene tutte le informazioni. E' importante indicare il luogo dell'evento (nome della via e numero civico), la data, l'ora esatta dell'... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) ...//www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50553,46103 che contiene tutte le informazioni. E' importante indicare il luogo dell'e(nome della via e numero civico), la data, l'ora esatta dell'...

Advertising

ilbassanese : Maltempo, raffiche di vento oltre i 100 km/h: la conta dei danni - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Improvvisa ondata di maltempo in serata in Friuli, con forti raffiche di vento che hanno provocato numerosi danni, alberi sr… - TgrRaiFVG : Improvvisa ondata di maltempo in serata in Friuli, con forti raffiche di vento che hanno provocato numerosi danni,… - olga453901841 : RT @GiornaleVicenza: Si continua a lavorare a #Vicenza e in tutta la provincia dopo il pomeriggio infernale con fortissime raffiche di ven… - GiornaleVicenza : Si continua a lavorare a #Vicenza e in tutta la provincia dopo il pomeriggio infernale con fortissime raffiche di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo raffiche Maltempo, raffiche di vento oltre i 100 km/h: la conta dei danni ...per mettere in sicurezza la città dopo la terribile perturbazione di ieri che con forti raffiche di ... Risarcimento danni Coloro che con il maltempo abbiano subito danni imputabili al Comune di Vicenza ...

Temporali e nubifragi al Nord: cosa sta succedendo Ma cosa sta succedendo? Negli ultimi tempi le ondate di maltempo si sono fatte sempre più violente, ... a carattere di nubifragio, con grandine anche di dimensioni eccezionali, raffiche di vento e in ...

Maltempo, raffiche di vento scoperchiano una chiesa nel Trevigiano TGCOM Maltempo e stato di emergenza. L’incubo di Luvinate Sopralluogo dei vertici della Regione sul Lago di Como, nelle zone più colpite. Nel varesotto oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco. Boriani: "La furia del Tinella non ci dà tregua" ...

Auto in fiamme dopo incidente, anziano salvato da poliziotti Un anziano è rimasto intrappolato nell'auto avvolta dalla fiamme dopo un'uscita di strada a causa del maltempo, ma èstato salvato da due agenti di Polizia di passaggio. (ANSA) ...

...per mettere in sicurezza la città dopo la terribile perturbazione di ieri che con fortidi ... Risarcimento danni Coloro che con ilabbiano subito danni imputabili al Comune di Vicenza ...Ma cosa sta succedendo? Negli ultimi tempi le ondate disi sono fatte sempre più violente, ... a carattere di nubifragio, con grandine anche di dimensioni eccezionali,di vento e in ...Sopralluogo dei vertici della Regione sul Lago di Como, nelle zone più colpite. Nel varesotto oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco. Boriani: "La furia del Tinella non ci dà tregua" ...Un anziano è rimasto intrappolato nell'auto avvolta dalla fiamme dopo un'uscita di strada a causa del maltempo, ma èstato salvato da due agenti di Polizia di passaggio. (ANSA) ...