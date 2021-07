LIVE Stati Uniti-Iran 82-43, Olimpiadi basket in DIRETTA: Stati Uniti ora alzano un po’ il ritmo (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 94-55 Canestro di McGee 92-55 Canestro di Tatum 90-55 Due su due ai liberi per il solito Jamshidijafarabadi 90-53 Risponde Jamshidijafarabadi che va in doppia cifra 90-50 Tripla di Tatum! 87-50 Canestro di Jamshidijafarabadi 87-48 Canestro di Hassanzadeh 87-46 Tripla di Lillard che supera 20 punti 84-46 Tripla di Davarpanah 84-43 Canestro di McGee 82-43 Tripla di Jamshidijafarabadi! 82-40 Canestro di Hassanzedeh 82-38 Tripla di Middleton! 79-38 Canestro di Jamshidijafarabadi che subisce anche fallo! 79-36 Schiacciata di Durant! 77-36 Canestro di Kazemi 77-34 Tripla di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 94-55 Canestro di McGee 92-55 Canestro di Tatum 90-55 Due su due ai liberi per il solito Jamshidijafarabadi 90-53 Risponde Jamshidijafarabadi che va in doppia cifra 90-50 Tripla di Tatum! 87-50 Canestro di Jamshidijafarabadi 87-48 Canestro di Hassanzadeh 87-46 Tripla di Lillard che supera 20 punti 84-46 Tripla di Davarpanah 84-43 Canestro di McGee 82-43 Tripla di Jamshidijafarabadi! 82-40 Canestro di Hassanzedeh 82-38 Tripla di Middleton! 79-38 Canestro di Jamshidijafarabadi che subisce anche fallo! 79-36 Schiacciata di Durant! 77-36 Canestro di Kazemi 77-34 Tripla di ...

