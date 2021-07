Lady Kitty Spencer: addio al nubilato con parrucca, a Firenze (Di mercoledì 28 luglio 2021) E un addio al nubilato a Firenze, strabiliante! Lady Kitty Spencer ha sempre amato il nostro Paese, l’Italia. E ha deciso di celebrare qui il suo matrimonio (scoprite qui tutti i dettagli) e anche il suo addio al nubilato. Con le sue amiche… proprio come una ragazza normale. La nipote di Lady Diana, con le sue amiche del cuore, in giro per la città toscana, si è comportata primo come fosse davvero una qualunque ragazza prossima alle nozze. Con tanto di dettagli eccentrici (soprattutto per quanto riguarda i capelli), probabilmente imposti ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 luglio 2021) E unal, strabiliante!ha sempre amato il nostro Paese, l’Italia. E ha deciso di celebrare qui il suo matrimonio (scoprite qui tutti i dettagli) e anche il suoal. Con le sue amiche… proprio come una ragazza normale. La nipote diDiana, con le sue amiche del cuore, in giro per la città toscana, si è comportata primo come fosse davvero una qualunque ragazza prossima alle nozze. Con tanto di dettagli eccentrici (soprattutto per quanto riguarda i capelli), probabilmente imposti ...

Advertising

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - zazoomblog : Lady Kitty Spencer: addio al nubilato con parrucca a Firenze - #Kitty #Spencer: #addio #nubilato - infoitcultura : Kitty Spencer, la nipote di lady Diana sposa d'incanto a Frascati in D&G - infoitcultura : Kitty Spencer, la nipote di Lady D sposa un magnate 62enne: la cerimonia in Italia - infoitcultura : Nel Chianti l'addio al nubilato della nipote di Lady Diana, la modella Kitty Spencer -