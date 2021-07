La Fed è pronta al “tapering” ma l’annuncio a settembre

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Tornano i riflettori sul FOMC, il Comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che stasera annuncerà le sue decisioni. Non si attendono grandi novità per questo meeting, nonostante la riunione di luglio abbia colto di sorpresa degli operatori, mostrando una Fed più “falco” ed alimentando l’attesa di un più o meno vicino avvio del “”, la riduzione graduale e programmata degli acquisti di asset che vale 80 miliardi al mese. Se “” sarà non è certo in questa riunione che verranno prese decisioni cruciali. La pensa così gran parte degli analisti. Più probabile un annuncio a, dopo la pausa estiva, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fed pronta

Il presidente della Fed Jerome Powell potrebbe tuttavia cambiare il tono della sua comunicazione: il recente commento che "the Fed is not even thinking about tapering" non è più appropriato nel ... Secondo gli esperti non ci sarà un sostanziale cambio di policy dalle decisioni di politica monetaria che verranno annunciate domani dalla Fed. La diffusione della variante Delta, il calo dei rendimen ...