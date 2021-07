(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'dei soci di ITA - Italia Trasporto Aereo Spa, riunitasi in data odierna, hato, su proposta del consiglio di amministrazione, undidi 700 milioni di euro. Lo si ...

Advertising

fisco24_info : Ita: assemblea delibera aumento capitale 700 mln: Altavilla, ora avvio immediato negoziato con Alitalia - fisco24_info : Ita: assemblea delibera aumento capitale, 'ora negoziato con Alitalia': Altavilla, presidente di Ita: 'Aumento di c… - italiavola : Assemblea dei soci di ITA – Italia Trasporto Aereo Spa: deliberato aumento di capitale di 700 milioni di euro - ferpress : Assemblea dei soci di ITA – Italia Trasporto Aereo Spa: deliberato aumento di capitale di 700 mln - - infoitinterno : Ita, da assemblea soci ok aumento capitale 700 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Ita assemblea

L'dei soci di- Italia Trasporto Aereo Spa, riunitasi in data odierna, ha deliberato, su proposta del consiglio di amministrazione, un aumento di capitale di 700 milioni di euro. Lo si ...L'- Italia Trasporto Aereo, la compagnia che nasce sulle ceneri della vecchia Alitalia, ha approvato un aumento di capitale di 700 milioni di euro. La delibera odierna dell'Assemble ...L'assemblea dei soci di ITA - Italia Trasporto Aereo Spa, riunitasi in data odierna, ha deliberato, su proposta del consiglio di amministrazione, un aumento di capitale di 700 milioni di euro. Lo si l ...L’assemblea dei soci di Ita – Italia Trasporto Aereo Spa riunitasi in data odierna ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, un aumento di capitale di 700 milioni di euro. Secondo q ...