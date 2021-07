Inter, è il giorno di Ivan Perisic: Inzaghi pronto a puntare su di lui (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ivan Perisic torna oggi all’Inter Dopo aver prolungato le sue vacanze causa positività al Covid riscontrata durante gli Europei, Ivan Perisic è pronto ad iniziare oggi il suo programma di preparazione con l’Inter ad Appiano Gentile dove ad attenderlo ci sarà Simone Inzgahi che punta molto su di lui. “All’alba del 28 luglio, Simone Inzaghi potrà finalmente avere l’unico titolare rimasto nella batteria di esterni dall’anno dello scudetto: Ivan Perisic. l fatto che tutti attendano Perisic come il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)torna oggi all’Dopo aver prolungato le sue vacanze causa positività al Covid riscontrata durante gli Europei,ad iniziare oggi il suo programma di preparazione con l’ad Appiano Gentile dove ad attenderlo ci sarà Simone Inzgahi che punta molto su di lui. “All’alba del 28 luglio, Simonepotrà finalmente avere l’unico titolare rimasto nella batteria di esterni dall’anno dello scudetto:. l fatto che tutti attendanocome il ...

