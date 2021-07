Gotti | «Abbiamo condiviso con la squadra l’idea di cambiare qualcosa a livello tattico»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo l’amichevole contro lo Sturm Graz Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo l’amichevole contro lo Sturm Graz. AMICHEVOLE – «Ci sono parecchie indicazioni che mi giungono da questo match. Ho cercato comunque di vedere come si muovono i giocatori in posizioni diverse. Sappiamo che questo è il momento più complicato dal punto di vista fisico e va benissimo che le difficoltà aumentino in relazione a un’avversaria già rodata come lo Sturm Graz. Ho voluto mettere alla prova anche qualche giovane e ci prendiamo le indicazioni che ci ...