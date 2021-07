Giorgia Soleri | fidanzata di Damiano dei Maneskin | minacce di morte!

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Insulti social per, che si è sfogata su Instagram nelle ultime ore. Le parole delladideiLa stupidità dimostrata dagli utenti social è spesso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

L'odi, anche se battuto da casa su una tastiera, può fare male. L'ultimo caso lo ha fatto scoppiare, fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin. In una storia su Instagram, la ragazza ha condiviso uno dei tanti messaggi di odio che riceve sui social network. 'Ti odio, sei una ...'Ti odio, sei una tr** che merita di morire nel peggiore dei modi'.ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno dei tanti messaggi che quotidianamente riceve da hater, i quali non risparmiano toni e parole forti nei suoi confronti. La modella, da anni ...Giorgia Soleri minacciata di morte dagli haters denuncia tutto su Instagram: la replica e lo sfogo della fidanzata di Damiano dei Maneskin.Giorgia Soleri si è sfogata via social, raccontando che riceve quotidianamente minacce di morte. La modella e attivista, nonché fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha condiviso con i fan anche un ...