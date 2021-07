Gianni Nazzaro | il saluto commosso di chi conosceva l’icona degli anni ’70

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Aveva 72ed era malato da tempo. Il cantante e attore, molto amato grazie alla hit Quanto è bella lei che lo ha portato nel 1972 al primo posto a Un disco per l’estate. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la compagna Nada Ovcina, che ha raggiunto nella giornata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Agenzia_Ansa : E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano… - Adnkronos : #Musica, è morto Gianni Nazzaro, il cantante aveva 72 anni. - Corriere : Morto Gianni Nazzaro: cantava l’amore con lievità pop - GossipItalia3 : Gianni Nazzaro: l’ultimo romantico gesto di un grande della musica #gossipitalianews - NazzarenoMi : RT @noitre32: R.I.P ?? Gianni Nazzaro, all'anagrafe Giovanni Nazzaro (Napoli, 27 ottobre 1948 – Roma, 27 luglio 2021), è stato un cantante e… -

La nostra foto, che ritraeassieme a Mimmo il vigile e ad Enzo Caballero (purtroppo scomparso), è stata scattata la sera del 31 luglio 2010, undici anni fa, in Piazza Innocenzo III. Il cantante intervenne come ...è morto ieri sera all'età di 72 anni a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una grave malattia. Si è spento poco dopo le 19, assistito dalla compagna Nada Ovcina e dal ...Gianni Nazzaro è morto ieri martedì 27 luglio. A dare la notizia è stata la Nadia Ovcina. I colleghi si stringono alla donna.Lutto a Un posto al sole: muore uno storico volto della fiction partenopea. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto ...