Facebook sospende le vendite dell’Oculus Quest 2 e regala una cover (Di mercoledì 28 luglio 2021) Poco tempo fa Facebook ha sospeso la produzione e vendita del Rift S, optando per il Quest 2, il visore per la realtà virtuale di nuova generazione, il quale permette sia esperienze VR in Mobile che PC via Wireless e USB. Quest’oggi ci giunge notizia della sospensione delle vendite anche del Quest 2, seppur provvisoriamente. Facebook sospende i Quest 2 sul mercato Nel caso non lo sappiate, l’Oculus Quest 2 come molti altri visori per la realtà virtuale utilizza un’interfaccia in schiuma per il volto, Questa a ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 luglio 2021) Poco tempo faha sospeso la produzione e vendita del Rift S, optando per il2, il visore per la realtà virtuale di nuova generazione, il quale permette sia esperienze VR in Mobile che PC via Wireless e USB.’oggi ci giunge notizia della sospensione delleanche del2, seppur provvisoriamente.2 sul mercato Nel caso non lo sappiate, l’Oculus2 come molti altri visori per la realtà virtuale utilizza un’interfaccia in schiuma per il volto,a a ...

Advertising

PCGamingit : Facebook sospende la vendita dell'Oculus Quest 2 a causa delle imbottiture irritanti - - FLampunio : RT @mani72012: @Eclissi18 @beattrix369 Ma come mai per minacce come queste facebook non sospende il profilo? - mani72012 : @Eclissi18 @beattrix369 Ma come mai per minacce come queste facebook non sospende il profilo? -