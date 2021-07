F1, Bonaccini: “GP di Imola? Sto aspettando che mi chiamino per l’accordo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Gran Premio di Imola potrebbe tornare nel calendario della Formula Uno. Il presidente Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato in un’intervista all’edizione bolognese del Resto del Carlino che sta aspettando la chiamata “per fare l’accordo per i prossimi anni”. “Non tutti sono attenti come il ministro Luigi Di Maio: io stesso avevo pregiudizi, ma ho capito che vuole riconfermare i milioni di euro ogni anno per i prossimi anni – ha aggiunto – . Vuole che la F1 stia a Imola per altri anni, perchè il Gran premio è dedicato al Made in Italy, non solo all’Emilia-Romagna”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Gran Premio dipotrebbe tornare nel calendario della Formula Uno. Il presidente Regione Emilia-Romagna, Stefano, ha dichiarato in un’intervista all’edizione bolognese del Resto del Carlino che stala chiamata “per fareper i prossimi anni”. “Non tutti sono attenti come il ministro Luigi Di Maio: io stesso avevo pregiudizi, ma ho capito che vuole riconfermare i milioni di euro ogni anno per i prossimi anni – ha aggiunto – . Vuole che la F1 stia aper altri anni, perchè il Gran premio è dedicato al Made in Italy, non solo all’Emilia-Romagna”. SportFace.

