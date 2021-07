Disney+ Hotstar | cos’è e come vedere i contenuti in Italia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 luglio 2021)è una piattaforma di streaming on demand indiana controllata da Disney Media and Entertainment Distribution. Oltre ai, il servizio consente di accedere al ricco catalogo di, che include eventi sportivi in diretta, film, serie TV e produzioni originali. A conti fatti, è uno dei servizi di streaming più completi al mondo. Oltre ai numerosia disposizione degli abbonati, c’è un altro motivo in più che rende la sottoscrizione al piano annuale dicosì appetibile: il costo infinitamente più ...