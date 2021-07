Covid, sospensione e stop stipendio per lavoratori non vaccinati: cosa sapere (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per i lavoratori sanitari vige l'obbligo di vaccinazione come stabilito dal Dl 44/2021. Per le altre categorie le pronunce più recenti dei giudici confermano la possibilità di allontanare i dipendenti non vaccinati, con contestuale blocco della busta paga, sulla base dell'art 2087 del codice civile. Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla previsione di una norma specifica, in Francia l'obbligo è legge Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per isanitari vige l'obbligo di vaccinazione come stabilito dal Dl 44/2021. Per le altre categorie le pronunce più recenti dei giudici confermano la possibilità di allontanare i dipendenti non, con contestuale blocco della busta paga, sulla base dell'art 2087 del codice civile. Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla previsione di una norma specifica, in Francia l'obbligo è legge

Ultime Notizie dalla rete : Covid sospensione Vaccini:150 sanitari no - vax sospesi dal lavoro nel bresciano Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospensione dall'Ordine di appartenenza e, di conseguenza, la sospensione dal lavoro. "Controlleremo il ...

Sospesi dal lavoro oltre 150 sanitari non vaccinati contro il Covid Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro prevista l'immediata sospensione dal lavoro. Controlleremo il numero di iscrizione all'albo, dopodich verr fatta una delibera e ...

Covid, sospensione e stop stipendio per lavoratori non vaccinati: cosa sapere Sky Tg24 Il lavoratore non vuole vaccinarsi? Sospensione e stop alla retribuzione Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione. Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione e formazione dedicato ai professionis ...

Giustizia: emergenza per tutto il 2021, ecco le norme Con la proroga dello stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021 prorogati anche i termini delle misure emergenziali per i processi ...

