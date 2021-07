Covid: in Francia quasi 1000 i pazienti in rianimazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono quasi mille le persone affette da una forma grave di Covid - 19 in cura oggi nei reparti specializzati in Francia, stando alle autorità sanitarie, un dato che attesta quindi un'impennata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sonomille le persone affette da una forma grave di- 19 in cura oggi nei reparti specializzati in, stando alle autorità sanitarie, un dato che attesta quindi un'impennata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid: in Francia quasi 1000 i pazienti in rianimazione Sono quasi mille le persone affette da una forma grave di covid - 19 in cura oggi nei reparti specializzati in Francia, stando alle autorità sanitarie, un dato che attesta quindi un'impennata di contagi. Sono 992 i malati ricoverati oggi in rianimazione, ...

L Ue è vicina all obiettivo sui vaccini, il 70% degli adulti ha ricevuto una dose ... era il 70% degli adulti con la piena immunizzazione anti - Covid entro l'estate. Un traguardo, che ...3% col richiamo (dati Ecdc), in buona posizione nell'Ue, in compagnia di Francia (72%; 54,7%) e ...

Covid: Francia, legge su green pass in vigore da 9 agosto

Covid, in Francia Green pass obbligatorio dal 9 agosto In Francia il Green pass per ristoranti, aerei e treni diventerà obbligatorio a partire dal 9 agosto. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ...

Covid: in Francia quasi 1000 i pazienti in rianimazione Sono quasi mille le persone affette da una forma grave di covid-19 in cura oggi nei reparti specializzati in Francia, stando alle autorità sanitarie, un dato che attesta quindi un'impennata di contagi ...

