Covid: Chigi, colloquio Draghi - Salvini proficuo e cordiale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il segretario della Lega Matteo Salvini: "durante il colloquio, proficuo e cordiale, sono stati affrontati temi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzoil segretario della Lega Matteo: "durante il, sono stati affrontati temi ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Greenpass per accedere da 5 agosto a ristoranti e altre attività e eventi sarà valido per chi ha almeno una dose… - iconanews : Covid: Chigi, colloquio Draghi-Salvini proficuo e cordiale - federicaflo : RT @Martalalla: @Palazzo_Chigi @MIsocialTW @renatobrunetta per cortesia, decidete in fretta sui vaccini al personale scolastico, così abbia… - Martalalla : @Palazzo_Chigi @MIsocialTW @renatobrunetta per cortesia, decidete in fretta sui vaccini al personale scolastico, co… - DeiEuropa : @GDiannunzio @bettachizzo @fantaamaan @Palazzo_Chigi Non ti auguro la morte, non lo farei neppure ad un serpente, m… -