' Col green pass trasformiamo baristi e camerieri in poliziotti?' la frecciata di Salvini a Draghi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il leader della Lega si dice contrario all'obbligatorietà della certificazione verde: ''Se per le partite negli stadi o per i grandi concerti forse un senso ci poteva essere, partire a inizio agosto ...

Advertising

fanpage : 'Ministri paragonati ai nazisti da energumeni col braccio teso e il tatuaggio del Duce e giornalisti insultati e pr… - MediasetTgcom24 : Draghi si prepara a un Cdm di fuoco: sul tavolo il nodo scuola e i trasporti pubblici col Green pass #greenpass… - repubblica : ?? Covid, il ministero: col Green Pass sara' possibile far visita ai parenti in ospedale e accompagnarli nei pronto… - sassuolonews : Parma Sassuolo amichevole: biglietti solo col green pass. Tutte le info - GiovanniTotar19 : @CottarelliCPI Dalla patente al semaforo rosso è n’attimo. Nessuno dei due c’entra un cazzo col green pass. Parla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Col green

Luca Galvani

... 192, G, Melbourne) #5 Patty Mills (1988, 183, G, San Antonio Spurs " NBA) #6 Josh(2000, 196,... Stavoltapronostico ribaltato.Discorso diverso per il calcio a 5 che,campo al chiuso, ha più problemi. 'Aspettiamo il nuovo ... Assieme alle palestre, alle prese con ilpass dal 6 agosto. Non quella di Fermo, che riaprirà ...FERMO - Brancolano nel buio le società sportive. A dieci giorni dal Green pass obbligatorio, non sanno che pesci prendere. Ognuna s’affida alla federazione competente, ...Esiste un pericolo più grande della “Variante Delta” del Covid: la rassegnazione – che fa rima con assuefazione – della gente ...