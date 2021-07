Calcio: Roma vicina a Shomurodov, si tratta con il Genoa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Dopo aver acquistato Rui Patricio e finalizzato l'arrivo di Matias Viña, la Roma è al lavoro per completare la rosa della squadra in vista della prossima stagione. Mourinho vuole ancora un centrocampista e un attaccante: per il reparto offensivo, secondo Sky Sport, il nome sempre più caldo è quello di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko del Genoa, classe 1995, è una richiesta dello Special One e i dirigenti giallorossi sono in queste ore a lavoro con i colleghi rossoblù per definire l'affare e trovare un accordo sulla cifra e sulla formula. Il Genoa chiede una cifra superiore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug. - (Adnkronos) - Dopo aver acquistato Rui Patricio e finalizzato l'arrivo di Matias Viña, laè al lavoro per completare la rosa della squadra in vista della prossima stagione. Mourinho vuole ancora un centrocampista e un attaccante: per il reparto offensivo, secondo Sky Sport, il nome sempre più caldo è quello di Eldor. L'attaccante uzbeko del, classe 1995, è una richiesta dello Special One e i dirigenti giallorossi sono in queste ore a lavoro con i colleghi rossoblù per definire l'affare e trovare un accordo sulla cifra e sulla formula. Ilchiede una cifra superiore ...

