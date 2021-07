Bobo Vieri e Costanza Caracciolo | anche in vacanza la sveglia è alle sei per le figlie

(Di mercoledì 28 luglio 2021) VacanzeBaleari permain questo periodo per loro lasuona6. In realtà are la coppia ogni mattina sono le, le piccole Stella e Isabel. Due anni e mezzo e poco più di un anno, le piccolenon lasciano tregua a Christian. Entrambi sono innamorati follemente delle loro bambine, spesso l’ex calciatore mostra qualche scatto delle sorelline e scrive che sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

Sky Sport

alle Baleari un tempo ci andava in vacanza da latin lover. Ora, sposato con Costanza Caracciolo , 31 anni, e padre di Stella, 2 anni e mezzo, e Isabel, uno compiuto lo scorso 25 marzo, a ...Allagata la casa di Christian: il commento di Costanza Caracciolo Nelle immagini girate da Costanza Caracciolo, si vedeaiutato da altre persone con le mani all'interno dell'acqua . Le ...Vacanze alle Baleari per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ma anche in questo periodo per loro la sveglia suona alle 6. In realtà a svegliare la coppia ogni mattina sono le figlie, le piccole Stella e ...Bobo Vieri ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando è diventato genitore prima di Stella, nata 3 anni fa, e poi di Isabel, venuta al mondo nel 2020.