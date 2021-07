Ats, il report settimanale Comune per Comune: scendono a 155 i paesi Covid free in Bergamasca (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un mese fa erano 210. La variante Delta è tracciabile nella nostra provincia intorno al 50% delle genotipizzazioni sui casi positivi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un mese fa erano 210. La variante Delta è tracciabile nella nostra provincia intorno al 50% delle genotipizzazioni sui casi positivi.

Ultime Notizie dalla rete : Ats report Covid, lunedì un positivo nell'Oglio Po mantovano ... certificato a Marcaria I dati emergono, al solito, dal report della Prefettura di Mantova in accordo con ATS Valpadana. Tutto tace, ormai dal 5 maggio, da parte della Prefettura di Cremona. Alla ...

Covid, nell'Oglio Po mantovano domenica 8 nuovi positivi I dati emergono, al solito, dal report della Prefettura di Mantova in accordo con ATS Valpadana. Tutto tace, ormai dal 5 maggio, da parte della Prefettura di Cremona. Alla luce di questi dati, per la ...

Ats, il report settimanale Comune per Comune: scendono a 155 i paesi Covid free in Bergamasca L'Eco di Bergamo Sale l’incidenza, l’80% dei nuovi casi ha meno di 50 anni Ieri è stato fatto il punto della situazione della pandemina da parte di Ats Insubria, che gestisce la sanità nelle province di Como e Varese. I nuovi positivi in una settimana (Ats ha analizzato il p ...

Monitoraggio Covid Lombardia, sale l’incidenza: ma le nuove soglie per la zona gialla sono lontane Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Lombardia, dove l’incidenza settimanale è arrivata a 28,6. Resta però stabile il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 sia ...

