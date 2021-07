Arresti Grafica Veneta, toglievano soldi ai lavoratori sfruttati attraverso prelievi dai bancomat (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Tra gli Arresti di ieri due manager di Grafica Veneta Spa, azienda leader nella stampa di libri e pubblicazioni. Dalle indagini è emerso che un’organizzazione di pakistani sfruttava lavoratori connazionali: esisteva anche un “sistema estorsivo” finalizzato al recupero di una gran parte dello stipendio che veniva versato agli operai. Contratti “regolari” che però nella realtà non venivano rispettati, lavoratori che venivano picchiati e rapinati, e un articolato “sistema estorsivo” finalizzato al recupero di una gran parte dello stipendio che veniva versato agli operai. Emergono diversi dettagli ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Tra glidi ieri due manager diSpa, azienda leader nella stampa di libri e pubblicazioni. Dalle indagini è emerso che un’organizzazione di pakistani sfruttavaconnazionali: esisteva anche un “sistema estorsivo” finalizzato al recupero di una gran parte dello stipendio che veniva versato agli operai. Contratti “regolari” che però nella realtà non venivano rispettati,che venivano picchiati e rapinati, e un articolato “sistema estorsivo” finalizzato al recupero di una gran parte dello stipendio che veniva versato agli operai. Emergono diversi dettagli ...

Advertising

LaStampa : Sfruttamento di manodopera alla Grafica Veneta: 11 arresti. Ai domiciliari anche due dirigenti - ilpost : 11 persone sono state arrestate per sfruttamento di lavoratori stranieri nell’azienda Grafica Veneta: ci sono anche… - fanpage : Emergono nuovi dettagli sconcertanti su #GraficaVeneta - giorgiosantini : Ci sono brutte storie, che danneggiano gli imprenditori onesti. È bene conoscerle. E per chi la ritiene una fake ne… - aubreymcfato : RT @ilpost: 11 persone sono state arrestate per sfruttamento di lavoratori stranieri nell’azienda Grafica Veneta: ci sono anche l’amministr… -