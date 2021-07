Antritrust | via libera alla Serie A su Tim-Dazn Match sul digitale terrestre in caso di problemi di connessione

(Di mercoledì 28 luglio 2021)A Con il nulla osta dell’Antitrust, ora laA televisiva può partire senza ulteriori intoppi. In una nota, l’Autorità ha comunicato infatti la non sussistenza di elementi per intervenire sulla questione, ritenendo invece idonee le misure presentate dae Tim per la trasmissione del Campionato nel triennio 2021-2024. Tra le iniziative contemplate, la possibilità di visione delle immagini sulindidi. Gli impegni tra le due società – scrive il Garante – evitano “possibili discriminazioni nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Antritrust via

L'ultimolibera, quello che chiude la guerra dei diritti tv nell'anno della rivoluzione del ...SULL'ACCORDO TIM - DAZN ANTITRUST SU ACCORDO TIM DAZN - SENTENZA.pdf Sul tavolo dell'erano ...I concorrenti stanno alla finestra in attesa di verificare eventuali rilievi dell'sull'...di essere in grado di far vedere ad almeno 3 milioni di italiani abbonati le partite di calcio...L’Antitrust ha chiuso il procedimento cautelare nei confronti di Tim e Dazn, dando il via libera alla visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autori ...Misure ritenute sufficienti per garantire l'accesso ai contenuti di DAZN senza danneggiare la concorrenza e i consumatori ...