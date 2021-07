Altro fronte sulla Giustizia. Dopo l’improcedibilità, Conte dice No al potere di indirizzo del Parlamento. E ora la Lega mette paletti: “Sì alle proposte di Draghi, non a quelle M5S” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l’improcedibilità che deve essere profondamente rivista, Giuseppe Conte apre un Altro fronte sulla riforma Cartabia. Questa volta gli appunti del leader in pectore del Movimento guardano alla già criticata norma che dà al Parlamento il potere di indirizzo sui reati da perseguire in via prioritaria. “Per carità, in altri ordinamenti indirizzi del genere sono anche previsti, però quando li caliamo nel nostro conosciamo i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura. Ritengo che quella norma sia critica, è bene lasciare e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021)che deve essere profondamente rivista, Giuseppeapre unriforma Cartabia. Questa volta gli appunti del leader in pectore del Movimento guardano alla già criticata norma che dà alildisui reati da perseguire in via prioritaria. “Per carità, in altri ordinamenti indirizzi del genere sono anche previsti, però quando li caliamo nel nostro conosciamo i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura. Ritengo che quella norma sia critica, è bene lasciare e ...

