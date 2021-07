Allegri: “Inter favorita per lo Scudetto. Sulla Champions …” | VIDEO (Di mercoledì 28 luglio 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto la sua opinione in conferenza stampa Sulla stagione che sta per cominciare Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha detto la sua opinione in conferenza stampastagione che sta per cominciare

Advertising

capuanogio : #Allegri: “L’#Inter è la favorita” - juventusfc : ?? Allegri: «Avevo bisogno di staccare, poi ho ricominciato a guardare molte partite. Il prossimo campionato sarà mo… - juventusfc : ?? Allegri: «In Serie A ci sono tanti bravi allenatori, l'Inter è la favorita perché campioni in carica, noi dobbiam… - TandiRi : Ieri sera ho visto un pezzo dell’intervista ad allegri e ho beccato il pezzo in cui dice che l’Inter è la favorita… - PianetaMilan : #Allegri: '@Inter favorita per lo #Scudetto. Sulla @ChampionsLeague ...' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA… -