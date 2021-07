Zaytsev e lo sfogo dopo la sconfitta con la Polonia | Allenatori da divano? Non mi riferivo a Velasco'

(Di martedì 27 luglio 2021) Durante un'Olimpiade non leggo social e non seguo interviste o interventi altrui perché non ne avrei il tempo, ho tante cose per la mente a cui pensare per restare concentrato e risolvere le varie ...

Scoppiano le polemiche tra il Giappone e l'Italia dopo la sconfitta dell'Italvolley contro i campioni del mondo in carica, la Polonia (0 - 3). Lodi IvanA fine partita Ivansi è sfogato: 'Io sto cercando di dare sempre il massimo come i miei compagni, se poi la qualità non arriva ci vuole pazienza. Gli allenatori possono ...Proprio questa ultima frase sembra essere stata male interpretata dai colleghi della Gazzetta, secondo i qualisi riferiva a Jullio Velasco, che aveva dichiarato: ' non vorrei che si facesse ...Lo sfogo di Ivan Zaytsev. A fine partita Ivan Zaytsev si è sfogato: “Io sto cercando di dare sempre il massimo come i miei compagni, se poi la qualità non arriva ci vuole pazi ...L’Italvolley è stata malamente sconfitta nel secondo match olimpico dai campioni del mondo della Polonia (3-0) e alcune dichiarazioni a fine ...