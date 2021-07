USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller maggio +17% a/a (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita dei prezzi delle Case negli Stati Uniti a maggio. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P Case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 17% rispetto al +15% del mese precedente (dato rivisto da +14,9%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+16,4%). Su base mensile si registra un aumento del 2,1%, rispetto al +2,2% del mese precedente (dato rivisto da +2,1%). ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita deidellenegli Stati Uniti a. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’S&P, che misura l’andamento deinelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 17% rispetto al +15% del mese precedente (dato rivisto da +14,9%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+16,4%). Su base mensile si registra un aumento del 2,1%, rispetto al +2,2% del mese precedente (dato rivisto da +2,1%). ...

