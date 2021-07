Un vero è proprio market della droga a Scampia: preso 31enne (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel quartiere Scampia non si ferma l’azione contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giorgio De Simone, classe 90 già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato in via Federico Fellini – nei pressi del complesso di edilizia popolare “Lotto T/A” – ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cobret, 2 dosi di cocaina, 4 dosi di eroina e 17 dosi di crack. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel quartierenon si ferma l’azione contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabiniericompagnia Napoli Stella. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio Giorgio De Simone, classe 90 già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato in via Federico Fellini – nei pressi del complesso di edilizia popolare “Lotto T/A” – ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cobret, 2 dosi di cocaina, 4 dosi di eroina e 17 dosi di crack. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante ...

Ruffino_Lorenzo : In questi giorni si stanno riducendo i richiami da fare ed è ripresa la somministrazioni di prime dosi con quelle t… - mylordxerm : vero che le persone esagerano sempre, vero che sfociare negli insulti spesso è troppo ma mettetevi nei panni di chi… - PCatene : @CharmesBukowski E di come il sacco della spazzatura mi fu strappato di dosso (da un altro #teamIncendio) proprio i… - offyorionisdrn : RT @FINDINGDR: il pianeta orionis, con le sue grandi bellezze e gli enormi castelli, pare sembrare un vero e proprio paradiso — ma chi, di… - 01e3feec74fe4e6 : RT @Barracciu: La mia #Sardegna è in ginocchio. Animali, boschi, aziende, case, campi distrutti, bruciati per mano di criminali assassini.… -