Ufficiale: il portiere Iliev lascia nuovamente l’Arsenal. Andrà in Slovacchia (Di martedì 27 luglio 2021) Deyan Iliev lascia nuovamente l’Arsenal con la formula del prestito. Il portiere macedone, 26enne e con pochissimo spazio ai Gunners, la prossima stagione giocherà con la maglia dell’SFK Sered, squadra di prima divisione slovacca. Ecco l’annuncio social: All the best, Deyan https://t.co/78Bg0oTzWK — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 26, 2021 Foto: Twitter Arsenal logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Deyancon la formula del prestito. Ilmacedone, 26enne e con pochissimo spazio ai Gunners, la prossima stagione giocherà con la maglia dell’SFK Sered, squadra di prima divisione slovacca. Ecco l’annuncio social: All the best, Deyan https://t.co/78Bg0oTzWK — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 26, 2021 Foto: Twitter Arsenal logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

