Tokyo 2020 | pallanuoto | che rimonta del Settebello | pareggio con la Grecia

Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini vola alla finale olimpica nei 200 metri stile libero: nella sua gara preferita la Divina supera la semifinale anche agrazie al settimo tempo in 1'56"44. Federica Pellegrini c'è, è nella storia: adesso è diventata la prima donna nella storia ad aver centrato la quinta finale consecutiva nella stessa ...E' il 27 agosto 2004 e Federica Pellegrini sale sul podio nei 200 stile ai Giochi di Atene, d'argento nei 200 sl in 1'58'22. Diciassette anni dopo è ancora lì, a, contro avversarie di un'altra generazione. In finale con il settimo tempo: 1'56'44, gareggerà dalla corsia 1. Continua Federica Pellegrini Ariarne Titmus Siobhan Haughey Katie Ledecky ...Non un infortunio che potesse compromettere l’avvicinamento a Tokyo 2020, ma di sicuro non favoriva le cose. Ma va bene, le cose di un mese e mezzo fa oggi non contano, un mese e mezzo fa se ci ...Due medaglie d’argento targate Toscana alle Olimpiadi di Tokyo. Sono arrivate nella notte e portano la firma di Diana Bacosi, nello skeet, e di Lorenzo Zazzeri, nel nuoto. Diana Bacos i, 38 anni, tira ...