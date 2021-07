Su green pass e obbligo vaccinale non giudico. Ma ogni atto medico esige il consenso informato (Di martedì 27 luglio 2021) Il green pass conferito a chi si è vaccinato contro il Covid ha causato molte adesioni alla campagna vaccinale e un po’ di malumori. E’ certamente una misura il cui scopo è spingere la gente ad accettare la vaccinazione ed è comprensibile che una spinta in qualsivoglia direzione possa essere sgradita. La valutazione del green pass è, in pratica quella della relazione tra il bene comune e il diritto di scelta dell’individuo. Si può infatti senz’altro ammettere che l’interesse “meccanico” dell’individuo in questo caso coincide con quello della comunità, perché il vaccino protegge tanto l’individuo quanto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Ilconferito a chi si è vaccinato contro il Covid ha causato molte adesioni alla campagnae un po’ di malumori. E’ certamente una misura il cui scopo è spingere la gente ad accettare la vaccinazione ed è comprensibile che una spinta in qualsivoglia direzione possa essere sgradita. La valutazione delè, in pratica quella della relazione tra il bene comune e il diritto di scelta dell’individuo. Si può infatti senz’altro ammettere che l’interesse “meccanico” dell’individuo in questo caso coincide con quello della comunità, perché il vaccino protegge tanto l’individuo quanto la ...

