Serie B, ufficiale l’introduzione del VAR: il comunicato (Di martedì 27 luglio 2021) La Serie B avrà il VAR: l’annuncio in Consiglio federale che ha approvato la delibera che certifica l’avvio dalla prima giornata della stagione 2021/2022 Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità la delibera che certifica l’avvio del VAR in Serie B dalla prima giornata della stagione 2021/2022. «La Federazione, insieme ad una delle più qualificate società di revisione e di consulenza, sta elaborando un piano dettagliato di iniziative di sostegno al calcio italiano da sottoporre nei prossimi giorni al Governo. Nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha poi annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri VAR e AVAR ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) LaB avrà il VAR: l’annuncio in Consiglio federale che ha approvato la delibera che certifica l’avvio dalla prima giornata della stagione 2021/2022 Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità la delibera che certifica l’avvio del VAR inB dalla prima giornata della stagione 2021/2022. «La Federazione, insieme ad una delle più qualificate società di revisione e di consulenza, sta elaborando un piano dettagliato di iniziative di sostegno al calcio italiano da sottoporre nei prossimi giorni al Governo. Nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha poi annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri VAR e AVAR ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Como, ufficiale l'arrivo di Luvumbo dal #Cagliari - Librimondadori : Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui… - valeriotwdi2 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Dalla prima giornata del campionato 2021/2022, il Var sarà utilizzato anche in Serie B - solutions_sport : Futsalmercato Ufficiale: Salua Jammoul difenderá la porta dell' Arzachena in serie A2. Porterà sull'isola l'esperie… - basketinside360 : UFFICIALE - Treviso pesca in Lituania per lo spot di guardia, firmato Tomas Dimsa - -