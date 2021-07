“SEO per store manager”: è in libreria il nuovo libro dedicato agli e-commerce manager. (Di martedì 27 luglio 2021) Milano, 27 luglio 2021. Pubblicato da Dario Flaccovio Editore, SEO per store manager di Massimo Fattoretto è la guida che descrive il metodo per l’ottimizzazione e la conquista della visibilità per il proprio e-shop, brand o azienda. A distinguerlo è la presenza di ben 15 casi studio SEO per e-commerce, che illustrano concretamente come raggiungere i risultati attesi. È un volume indicato per quanti desiderano migliorare o acquisire un metodo per la gestione del proprio negozio digitale, ma anche per quanti intendono controllare con consapevolezza il lavoro dei consulenti. Alla base c’è il metodo di lavoro utilizzato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Milano, 27 luglio 2021. Pubblicato da Dario Flaccovio Editore, SEO perdi Massimo Fattoretto è la guida che descrive il metodo per l’ottimizzazione e la conquista della visibilità per il proprio e-shop, brand o azienda. A distinguerlo è la presenza di ben 15 casi studio SEO per e-, che illustrano concretamente come raggiungere i risultati attesi. È un volume indicato per quanti desiderano migliorare o acquisire un metodo per la gestione del proprio negozio digitale, ma anche per quanti intendono controllare con consapevolezza il lavoro dei consulenti. Alla base c’è il metodo di lavoro utilizzato ...

Advertising

newkepleronline : Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci! ————————— #newkepler #italy #digitalmarketing #web #webdesigner… - Mauri_SMM_SEO : Buongiorno , Per chi li avesse persi, i dati e il grafico a livello locale sul #covid19 in Italia ! ;) - Mauri_SMM_SEO : Buongiorno , Per chi li avesse persi, i dati a livello locale sul #covid19 in Italia ! ;) - fainformazione : SEO Toolbelt | i migliori strumenti SEO tutti a portata di clic - Web Apps Magazine SEO Toolbelt è una directory c… -