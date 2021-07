Scuola, il green pass non passa. Prof e studenti dicono no al certificato verde per rientrare in aula (Di martedì 27 luglio 2021) Il pianeta Scuola boccia il green pass per entrare in classe a settembre. No al certificato verde obbligatorio da parte della maggior parte del personale e degli studenti sopra i 12 anni. Lo rivela un sondaggio della Tecnica della Scuola. Oltre la metà dei 6.700 docenti che hanno risposto alle interviste si è detta contraria. In 8 casi su 10 dicono ‘no’ all’obbligo del green pass gli impiegati delle segretarie scolastiche. Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici. Ma anche i presidi e le famiglie degli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Il pianetaboccia ilper entrare in classe a settembre. No alobbligatorio da parte della maggior parte del personale e deglisopra i 12 anni. Lo rivela un sondaggio della Tecnica della. Oltre la metà dei 6.700 docenti che hanno risposto alle interviste si è detta contraria. In 8 casi su 10‘no’ all’obbligo delgli impiegati delle segretarie scolastiche. Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici. Ma anche i presidi e le famiglie degli ...

fattoquotidiano : Green pass, Conte: “Politici? Come tutti gli altri, lo facciano per le attività ad alto assembramento. Scuola? Nece… - repubblica : ?? Green Pass, nei piani del governo obbligo anche a scuola e a chi lavora nei servizi - fanpage : E voi che ne pensate? - il_brigante07 : RT @poveromau: Green pass: Per entrare al parlamento non serve Per entrare a scuola serve Per il ristorante serve Per andare in chiesa non… - songase975 : RT @Agenzia_Ansa: Green pass per la scuola, tensione nella maggioranza #ANSA -