Riforma pensioni 2021, Confsal, Margiotta: “Serve un sistema previdenziale innovativo” (Di martedì 27 luglio 2021) Oggi si terrà l’incontro tra il Governo ed i sindacati alle ore 14 per discutere della prossima Riforma delle pensioni, in vista della scadenza di Quota 100, convocati Cgil, Cisl e Uil. Nella giornata di ieri avevamo avuto modo di intervistare Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che ci ha indicato le richieste che la triplice farà al Governo nel corso del tavolo di confronto odierno. Fuori ‘dai giochi’ almeno per oggi, la Confsal, che avrebbe voluto, invece, essere convocata in quanto ha a sua volta proposte da fare necessarie per arrivare ad una revisione dell’attuale sistema ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 27 luglio 2021) Oggi si terrà l’incontro tra il Governo ed i sindacati alle ore 14 per discutere della prossimadelle, in vista della scadenza di Quota 100, convocati Cgil, Cisl e Uil. Nella giornata di ieri avevamo avuto modo di intervistare Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che ci ha indicato le richieste che la triplice farà al Governo nel corso del tavolo di confronto odierno. Fuori ‘dai giochi’ almeno per oggi, la, che avrebbe voluto, invece, essere convocata in quanto ha a sua volta proposte da fare necessarie per arrivare ad una revisione dell’attuale...

Advertising

NicolaBellu : Io sarei per un sistema flex in cui 1può anticipare l'entrata in pensione dopo i 33y min di contributi fino ai 43 r… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: #Ultimissime novità per la busta paga. Leggi l'articolo per vedere cosa cambia per te! #bustapaga #aumento #stipendi… - FrankiePotassio : @VisonaNicola @gloquenzi Vedrai che riforma delle pensioni con la competente Fornero! - 19694269 : RT @infoitinterno: Nuova riforma Fornero: ecco come cambieranno le pensioni dopo quota 100 - infoitinterno : Nuova riforma Fornero: ecco come cambieranno le pensioni dopo quota 100 -