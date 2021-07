Paltrinieri in finale degli 800 metri solo con l’ultimo tempo, Detti fuori (Di martedì 27 luglio 2021) Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale degli 800 metri stile libero solo con l’ultimo tempo disponibile, a ben 6 secondi dal primo. Gabriele Detti invece si ferma in batteria, non farà la finale. “E’ stata molto sofferta – ha detto Paltrinieri – e sono molto contento di essere entrato in finale per il rotto della cuffia. Pochi giorni fa la situazione era critica, sono qua e me la gioco fino in fondo. Non ho aspettative su me stesso. Il 99% delle persone si sarebbero fermati. Io sono qua e non era ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Gregoriosi qualifica per la800stile liberocondisponibile, a ben 6 secondi dal primo. Gabrieleinvece si ferma in batteria, non farà la. “E’ stata molto sofferta – ha detto– e sono molto contento di essere entrato inper il rotto della cuffia. Pochi giorni fa la situazione era critica, sono qua e me la gioco fino in fondo. Non ho aspettative su me stesso. Il 99% delle persone si sarebbero fermati. Io sono qua e non era ...

