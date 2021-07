Niente Monza per Tutino: è stato richiesto da altre due squadre! I dettagli (Di martedì 27 luglio 2021) Il calciomercato del Napoli in questi giorni gira intorno al nome di Gennaro Tutino. L'attaccante azzurro è molto richiesto e nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro. LEGGI ANCHE: Alvino sul mercato: "Spalletti vuole Emerson. Il Napoli può acquistarlo in un modo" Calciomercato Napoli, Salernitana e Parma su Tutino La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli intanto smentisce l'interesse del Monza il giocatore. Per la radio ufficiale del Napoli restano in corsa il Parma e la Salernitana per il classe '96. Il club granata chiede l'attaccante del Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre i ducali hanno ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Il calciomercato del Napoli in questi giorni gira intorno al nome di Gennaro. L'attaccante azzurro è moltoe nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro. LEGGI ANCHE: Alvino sul mercato: "Spalletti vuole Emerson. Il Napoli può acquistarlo in un modo" Calciomercato Napoli, Salernitana e Parma suLa redazione di Radio Kiss Kiss Napoli intanto smentisce l'interesse delil giocatore. Per la radio ufficiale del Napoli restano in corsa il Parma e la Salernitana per il classe '96. Il club granata chiede l'attaccante del Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre i ducali hanno ...

Advertising

gilnar76 : Niente Monza per Tutino: è stato richiesto da altre due squadre! I dettagli #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Niente Monza per Tutino: è stato richiesto da altre due squadre! I dettagli - dansCrypt19 : @cmdotcom Niente oh è più forte di te, ma tifa Monza porco dio. - Mattia_Barza : @MercatoBiscione In realtà niente Crotone, ci sono interessamenti in Belgio ma sopratutto contatti continui con il Monza. - SignorCosa : RT @CMaur31: @SignorCosa No, per niente. Ha giocato un mix tra U23 e primavera... ?? Speriamo di vedere qualche titolare con il Monza. ?? I… -