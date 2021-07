M5S, Lupo: microcredito esempio per altre città, grazie Raggi (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “grazie al microcredito sociale di Roma Capitale, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, decine di famiglie hanno potuto salvarsi dalla crisi e dall’usura, e molte altre stanno richiedendo questo aiuto.” “Sono circa un centinaio, infatti, le persone che ad oggi hanno avuto accesso al fondo da 3 milioni di euro messo a disposizione dal Comune circa tre mesi fa per dare un’occasione a chi, a causa della pandemia, rischia di non riuscire a pagare le spese quotidiane o chiudere l’attività dopo anni di sacrifici.” “Come ha detto la sindaca Raggi, se gli altri sindaci prendessero ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “alsociale di Roma Capitale, fortemente voluto dalla sindaca Virginia, decine di famiglie hanno potuto salvarsi dalla crisi e dall’usura, e moltestanno richiedendo questo aiuto.” “Sono circa un centinaio, infatti, le persone che ad oggi hanno avuto accesso al fondo da 3 milioni di euro messo a disposizione dal Comune circa tre mesi fa per dare un’occasione a chi, a causa della pandemia, rischia di non riuscire a pagare le spese quotidiane o chiudere l’attività dopo anni di sacrifici.” “Come ha detto la sindaca, se gli altri sindaci prendessero ...

Advertising

Agenparl : ROMA, LUPO (M5S): GRAZIE RAGGI, MICROCREDITO ESEMPIO PER ALTRE CITTÀ - - lupo_09 : RT @Enrico__Costa: Pare che Conte è M5S vogliano che la riforma Cartabia sulla prescrizione entri in vigore solo nel 2024 o nel 2025. Certo… - m5s_taranto : RT @Mov5Stelle: A tutte le atlete e gli atleti che gareggeranno alle #Olimpiadi sotto ogni bandiera, e in particolare a quelli che lo faran… - lupo_09 : RT @Michele_Anzaldi: Renzi è pronto ad un faccia a faccia tv con Conte, che non perde mai occasione per attaccarlo: quale tv riuscirà ad or… - lupo_09 : RT @ottogattotto: #Renzi:#Conte, quasi leader #M5S, mi ha attaccato sui miei contratti.Gli chiedo un confronto pubblico, in TV, sui miei co… -