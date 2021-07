LIVE Camila Giorgi-Pliskova, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Al termine di questo match, andrà in scena la sfida dell’azzurra. Bencic conduce 2-1 nel secondo set, senza break. 07.37 Il match tra Bencic e Krejcikova è ora in fase di svolgimento: la ceca ha vinto il primo set per 6-1, 1-1 nel secondo. 06.00 La pioggia sta bloccando il programma: si gioca soltanto sul Centrale, che è coperto. Camila Giorgi, dopo l’eventuale ripresa, scenderà in campo al termine di Bencic-Krejcikova. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giorgi-Ka. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 Al termine di questo match, andrà in scena la sfida dell’azzurra. Bencic conduce 2-1 nel secondo set, senza break. 07.37 Il match tra Bencic e Krejcikova è ora in fase di svolgimento: la ceca ha vinto il primo set per 6-1, 1-1 nel secondo. 06.00 Lasta bloccando il: si gioca soltanto sul Centrale, che è coperto., dopo l’eventuale ripresa, scenderà in campo al termine di Bencic-Krejcikova. Buongiorno e benvenuti allatestuale di-Ka. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi (LIVE) - Vanesa15y : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - salmais9 : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio -