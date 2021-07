La struttura commissariale di Figliuolo non farà un elenco di docenti “no vax” (Di martedì 27 luglio 2021) Non verrà fatto nessun “elenco” del personale scolastico che non può o vuole vaccinarsi, ma solo una quantificazione numerica delle mancate adesioni. È quanto precisato dal commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo, che ha posto l’obiettivo di assicurare una copertura vaccinale completa per il 60% di studenti e studentesse e per tutto il personale scolastico entro la prima decade di settembre, soprattutto nelle regioni più indietro. Mentre dal governo tutto tace rispetto al rientro a scuola a settembre, è la struttura commissariale di emergenza che offre qualche informazione in più riguardo a quali misure si ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) Non verrà fatto nessun “” del personale scolastico che non può o vuole vaccinarsi, ma solo una quantificazione numerica delle mancate adesioni. È quanto precisato dal commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco, che ha posto l’obiettivo di assicurare una copertura vaccinale completa per il 60% di studenti e studentesse e per tutto il personale scolastico entro la prima decade di settembre, soprattutto nelle regioni più indietro. Mentre dal governo tutto tace rispetto al rientro a scuola a settembre, è ladi emergenza che offre qualche informazione in più riguardo a quali misure si ...

