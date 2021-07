Inchiesta | copiloti | l’onore prima della paura

Leggi su rallyeslalom

(Di martedì 27 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. di Vitangelo Conteduca Chiunque abbia l’amore per il motorsport e scelga, da pilota o da navigatore, di intraprendere questa strada porta con sé, anche in maniera inconscia, un bagaglio di giudizi che popolarmente, o per antonomasia, vengono attribuiti a questa disciplina. In molti autodromi, ad esempio, è presente la scritta “ Motorsport is dangerous”, proprio L'articolo proviene da RS E OLTRE.