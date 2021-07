Il primo gol di Cristiano Ronaldo diventa NFT su RealFevr (Di martedì 27 luglio 2021) Il primo gol di Cristiano Ronaldo diventa NFT. È stata presentato infatti oggi il marketplace di video ufficiali di calcio NFT creato da RealFevr, startup portoghese specializzata nel fantacalcio con oltre 1,2 milioni di utenti registrati. Una piattaforma che avrà Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e del Portogallo, come primo ambassador e che vedrà protagonisti, inoltre, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Ilgol diNFT. È stata presentato infatti oggi il marketplace di video ufficiali di calcio NFT creato da, startup portoghese specializzata nel fantacalcio con oltre 1,2 milioni di utenti registrati. Una piattaforma che avrà Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e del Portogallo, comeambassador e che vedrà protagonisti, inoltre, L'articolo

Advertising

OfficialASRoma : ?? @Mayoral_Borja Il primo gol giallorosso della serata ?? #ASRoma #RomaDVSC - ItaliaTeam_it : 21 GOL PER COMINCIARE! ?? ?? ?? Settebello sul velluto nel primo match a #Tokyo2020. Battuto con un pirotecnico 21-2… - juventusfc : Fine primo tempo allo Juventus Training Center. Due gol bianconeri, di De Winter e @WMckennie ???? #JuveCesena [2-… - CalcioArg : #Boca | Non basta l’impegno, per i pibes del Dt #Battaglia arriva la prima sconfitta per opera del #SanLorenzo Dell… - SaponaroMassimo : @pisto_gol Maurizio lo sai anche tu che max distrugge tutti i giornalisti italiani in poche parole li prende in gir… -