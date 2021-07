Green pass obbligatorio | i controlli contro le falsificazioni

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - stefano_romani : RT @strange_days_82: La leggerezza con cui si sta affrontando il tema del green pass è spaventosa. La gravità di questo provvedimento sembr… - VCountry3 : RT @viaggrego: #GreenPass in #Vendita #Online, su #Telegram: «100 euro a #Certificato e Pacchetti #Familiari» -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'esplosione della variante Delta (sui contagi, per ora non su ricoveri o vittime) ha impresso una nuova spinta alla prenotazione dei vaccini, specie dopo l'obbligo di(dal 6 agosto) per ...L'INCHIESTAfalsi a 100 euro sul web: il business degli... IL FOCUS Scuola, arriva il vaccino classe per classe. In Puglia gli... L'INTERVISTA, D'Amato: 'Riaprire le discoteche, ..."Chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone". Lo sostiene c ...“In un momento di acute sofferenze sociali come l’attuale, creata dalla pandemia, e in vista di appalti pubblici miliardari grazie agli aiuti europei, dobbiamo essere consapevoli che la presenza mafio ...