Germania, esplosione in impianto chimico a Leverkusen: feriti e dispersi (Di martedì 27 luglio 2021) L'esplosione in un impianto chimico che ha scosso la città tedesca di Leverkusen ha causato il ferimento di diverse persone, mentre cinque risultano disperse. L'Ufficio federale tedesco per la ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) L'in unche ha scosso la città tedesca diha causato il ferimento di diverse persone, mentre cinque risultano disperse. L'Ufficio federale tedesco per la ...

