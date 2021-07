Genoa, Ballardini attende Pandev: il macedone deve rinnovare (Di martedì 27 luglio 2021) Goran Pandev non ha ancora rinnovato il contratto con il Genoa, ma Ballardini lo attende Goran Pandev, dopo lo storico Europeo con la Macedonia, ha annunciato che giocherà ancora un altro anno anche se, al momento, non ha ancora una squadra sulla carta. L’attaccante, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto scaduto con il Genoa ma l’allenatore del Grifone Davide Ballardini lo attende. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pandev ha un accordo non scritto con il presidente Preziosi e toccherà quindi al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Gorannon ha ancora rinnovato il contratto con il, maloGoran, dopo lo storico Europeo con la Macedonia, ha annunciato che giocherà ancora un altro anno anche se, al momento, non ha ancora una squadra sulla carta. L’attaccante, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto scaduto con ilma l’allenatore del Grifone Davidelo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha un accordo non scritto con il presidente Preziosi e toccherà quindi al ...

