Eni e Telepass - Autostrade e carburanti | il pieno si paga con lapp

(Di martedì 27 luglio 2021) Da oggi ilsi puòre direttamente con l'appPay, senza contanti né carte di credito. E, allo stesso tempo, in 200 Eni Live Station convenzionate (destinate a diventare 500 entro la fine del 2021), principalmente in autostrada, ma anche in città, sono stati attivati altrettantiPoint. Le stazioni di servizio Eni dove è già possibile effettuare ilmento del carburante con lo smartphone sono 350, con l'obiettivo di arrivare alla copertura di tutta la rete successivamente. Prosegue così la strategia del principale operatore dimento autostradale italiano, ...

Come sostituire il. NelleLive Station dove sono stati attivati iPoint è possibile richiedere, ritirare e sostituire il(anche un secondo dispositivo), oltre che avere ...hanno siglato un accordo che consentirà di attivarePoint in 200Live Station convenzionate e, al contempo, di pagare con l'appPay in 350 stazioniLive ...Telepass ed Eni hanno firmato una partnership che porta i Telepass Point in 200 Eni Live Station e Telepass Pay in 350 stazioni di rifornimento ...Da oggi il pieno si può pagare direttamente con l’app Telepass Pay, senza contanti né carte di credito. E, allo stesso tempo, in 200 Eni Live Station convenzionate (destinate a diventare 500 entro la ...