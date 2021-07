DAZN, niente più offerte. Ecco l’ultima possibilità, mancano poche ore (Di martedì 27 luglio 2021) DAZN dice basta con le offerte per i nuovi clienti. Agli utenti, quindi, per sottoscrivere un abbonamento a prezzo agevolato resta una possibilità. A partire dal prossimo agosto DAZN entrerà nelle case di milioni di italiani. Gli appassionati di calcio, infatti, dovranno fare riferimento alla piattaforma streaming per poter vedere in esclusiva tutte le partite di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021)dice basta con leper i nuovi clienti. Agli utenti, quindi, per sottoscrivere un abbonamento a prezzo agevolato resta una. A partire dal prossimo agostoentrerà nelle case di milioni di italiani. Gli appassionati di calcio, infatti, dovranno fare riferimento alla piattaforma streaming per poter vedere in esclusiva tutte le partite di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Irena67516527 : @Mark33846202 Non sto vedendo niente..orari improponibili, RAI due pessima..oggi ho riattivato Dazn..magari vedo qualcosa.. - F1N1no : @SusannaGatto4 @SCUtweet @ice24man L'ultima la vidi su sportitalia.. Niente HD ma visione totale senza interruzione… - Bubu_Inter : @andreasaccomani @poivre74 Non c'è niente di furbo, offrono un servizio streaming ed è logico sia accessibile media… - domthewizard : @Bea_Mary84 Il decoder ancora niente, comunque hanno mandato ora i link per accedere a dazn e timvision quindi allarme rientrato ?? - lucari0310 : @DAZN_HELP_ITA Fatto ma niente. Come posso mettermi in contatto con voi oltre ad inviare mail? Domani scade l'offer… -