Conto corrente a zero spese? Lo permette una nuova app (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata lanciata sul mercato una nuova App di gestione delle spese quotidiane: parliamo della carta prepagata gratuita Tinaba Novità per tutti i consumatori: nel mare affollato dei nuovi sistemi di pagamento arriva uno strumento che permette di gestire le spese quotidiane con una carta prepagata gratuita: Tinaba. Tinaba altro non è che una App L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata lanciata sul mercato unaApp di gestione dellequotidiane: parliamo della carta prepagata gratuita Tinaba Novità per tutti i consumatori: nel mare affollato dei nuovi sistemi di pagamento arriva uno strumento chedi gestire lequotidiane con una carta prepagata gratuita: Tinaba. Tinaba altro non è che una App L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Paoleeno : Roghi in Sardegna, la Lega avvia una raccolta fondi sul proprio conto corrente. Li useranno per comprare 49 milioni… - AndreaHarumonia : RT @Iperbole_: La Lega ha avviato una raccolta fondi per i danni degli incendi in Sardegna invitando a fare bonifici 'sul conto intestato a… - bimbodillil : RT @Iperbole_: La Lega ha avviato una raccolta fondi per i danni degli incendi in Sardegna invitando a fare bonifici 'sul conto intestato a… - azulette : RT @Iperbole_: La Lega ha avviato una raccolta fondi per i danni degli incendi in Sardegna invitando a fare bonifici 'sul conto intestato a… - RonenRItaly : @Rache_congiatu Si, l'ho vista anche io Però essendo un conto corrente non so se vada bene Provo a inserirla comunque Grazie! -